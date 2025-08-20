Seis suspeitos de tráfico de drogas são detidos e maconha é apreendida em Santarém

Seis pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas foram detidas pela Polícia Militar em Santarém, no oeste do Pará, na terça-feira (19). A operação foi realizada no bairro da Matinha, em uma residência suspeita de estar sendo usada como ponto de comercialização de entorpecentes. Mais de 500 g de maconha foram apreendidas.

Equipes do 35º BPM foram até o endereço após receber denúncias sobre a venda de drogas. Segundo as informações policiais, o local já estava sendo monitorado pelas autoridades. Durante a abordagem, foi constatado que a casa funcionava como ponto de venda e consumo de drogas. No local, os agentes encontraram várias porções de maconha. O ilícito seria encaminhado para a perícia, onde seria feita a pesagem. Além disso, dinheiro, joias e celulares também foram apreendidos.

Conforme a PM, um dos suspeitos detidos é um jovem que seria responsável pela “boca de fumo”. Segundo os agentes, o detido teria confessado ser o proprietário da droga. Todo o material foi encaminhado para a 16ª Seccional Urbana da Polícia Civil, onde seriam feitos os procedimentos legais.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.