Seis pessoas são detidas e um menor apreendido suspeitos de furtar e desmanchar motos em Ulianópolis

Seis suspeitos foram detidos e um adolescente apreendido durante uma investigação sobre desmanche ilegal de veículos em Ulianópolis, no sudeste do Pará. A ação ocorreu na manhã de terça-feira (5), durante a “Operação Desmonte”, deflagrada para apurar o furto de motocicletas que tinham as peças vendidas. Um dos investigados também foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

Segundo as investigações da PC, os furtos foram registrados entre os dias 29 de junho e 1º de julho, em diferentes bairros do município. Diante do aumento de pessoas que registraram ocorrências em casos semelhantes dos crimes, teve início uma investigação. Os agentes identificaram um esquema organizado que atuava com funções divididas entre os membros e participação de menores de idade.

Furtos

De acordo com a Polícia Civil, o grupo furtava as motocicletas e as escondia em áreas de mata, para verificar se havia rastreador. Após alguns dias, os suspeitos utilizavam os veículos em outros crimes. Depois, desmontavam as fotos para a venda das peças.

Durante o cumprimento dos mandados de prisão preventiva e busca e apreensão, foram interceptadas várias peças de motos, ferramentas utilizadas nos desmanches e um simulacro de arma de fogo.

Todos os detidos foram levados à Delegacia de Ulianópolis, onde permanecem à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue investigando se há outros envolvidos no esquema e para onde as peças furtadas estavam sendo enviadas.