Seis casos de violência doméstica são registrados em Marabá no fim de semana

O último fim de semana foi marcado por uma série de episódios de violência doméstica e ameaças em Marabá, no sudeste do Pará. Seis ocorrências foram registradas em diferentes bairros da cidade. Em todos os casos, as vítimas eram mulheres e os agressores foram conduzidos à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).

A primeira ocorrência aconteceu na noite de sábado (1º), quando Ronaldo Sousa Monteiro foi detido após agredir a ex-companheira com um capacete. O ataque ocorreu em frente à base da Guarda Municipal, para onde a vítima correu após ser perseguida pelo agressor desde um semáforo na Folha 33. O homem já tinha contra si uma medida cautelar e foi conduzido à Deam.

Filho agride mãe

No domingo (2), a Polícia Militar foi acionada na rua São Raimundo, bairro Morada Nova, para atender a uma ocorrência de briga familiar. Lualdembergson Nascimento de Sousa teria se desentendido com outro homem e, ao tentar ser contido pela mãe, acabou agredindo-a no rosto e no pescoço.

Relatos de testemunhas apontam que o homem estava sob efeito de drogas e álcool. Enquanto estava sendo conduzido para a delegacia, ele ainda chutou a viatura e ameaçou a própria mãe. Agora, ele está à disposição do Poder Judiciário.

Homem ameaça a esposa e a sogra

Ainda no domingo, por volta das 22h, Alexandro Alves da Silva foi preso após ameaçar de morte a esposa e a sogra. O caso aconteceu próximo a um campo de futebol na Folha 33. Testemunhas relataram que ele gritava dizendo que iria matá-las.

O homem, que já tem medida protetiva em seu desfavor, foi abordado pela polícia em frente à residência da sogra. Com ele, foram encontrados sacos vazios de cocaína e R$ 50 em espécie. Ele foi encaminhado à Deam, onde foram realizados os procedimentos legais.

Violência no bairro Nossa Senhora Aparecida

Na mesma noite, Maurício Dias dos Santos foi levado à delegacia sob a acusação de agredir e ameaçar a companheira na avenida das Torres, bairro Nossa Senhora Aparecida (Coca-Cola). Temendo represálias, a mulher recusou-se a formalizar denúncia. O agressor foi preso na casa ao lado e encaminhado à unidade policial.

Ciúmes resulta em agressão no Residencial Magalhães II

Já na madrugada desta segunda-feira (3), a polícia foi chamada à rua Jonas Laurence, no Residencial Magalhães II. A vítima relatou ter sido agredida pelo companheiro, Fernando Costa Teixeira, por conta de um acesso de ciúmes.

Ela apresentava lesões no nariz e no braço. Questionado, o suspeito alegou legítima defesa e afirmou que a mulher teria iniciado a briga. Ambos foram conduzidos à delegacia.

Ameaça de morte no Residencial Tocantins

Cerca de uma hora depois, a Polícia Militar foi acionada novamente, desta vez na rua Copaíba, para uma ocorrência no Residencial Tocantins. Thiago Alexandre Quixaba dos Santos foi preso após ameaçar dar um tiro na vítima porque ela ter se recusado a lhe emprestar dinheiro.

O homem, que estava embriagado, foi detido na própria casa, à rua Embaúba, e encaminhado à delegacia.

A reportagem do Grupo Liberal procurou a Polícia Civil para fornecer mais detalhes sobre cada caso, porém não teve retorno.