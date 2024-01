Segurança é esfaqueado após impedir furto em supermercado no Rio de Janeiro

Na última quinta-feira (18) câmeras de segurança flagraram o momento em que o segurança de um supermercado foi esfaqueado e morto por um homem, na Rua Maxwell, em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 6º BPM (Tijuca) e da UPP Macacos foram acionados e conseguiram prender Jorge Luís Gomes da Silva, de 29 anos. Com ele, duas facas foram encontradas. Aos policiais, o suspeito confessou ter matado o segurança. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital, mas não resistiu.

As informações foram divulgadas pelo Metrópoles. De acordo com as informações da Polícia Civil, o preso tem onze anotações criminais por furto, sendo a primeira do ano de 2001 e a última em 2019. Agora, ele foi preso em flagrante por homicídio e furto.

VEJA MAIS:

Em nota divulgada ao Metrópoles, o Supermercado Guanabara explicou que o segurança foi agredido por um homem que furtou chocolates. Ao ser abordado, o suspeito fugiu, mas depois retornou e esfaqueou Rildo de Oliveira Torres.