Condutor de veículo sofre mal súbito e colide contra caminhão em Ipixuna do Pará

Uma colisão frontal entre uma caminhonete e um caminhão foi registrada na manhã desta quinta-feira (18), no quilômetro 214 da rodovia BR-010, em Ipixuna do Pará, nordeste do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da caminhonete teve um mal súbito enquanto dirigia e acabou perdendo o controle da direção, vindo a colidir com o veículo de carga. O caso ocorreu por volta das 10h30, conforme o relatado pelas autoridades. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Um vídeo feito por um motorista que passava no local e compartilhado nas redes sociais sobre o caso mostra que a parte da frente da caminhonete ficou destruída. Ainda com base nas imagens, é possível perceber que, com o choque, o caminhão foi deslocado para fora da pista. “Acidente aqui, bem na frente da cidade de Ipixuna. O ‘carrinho’ lá como ficou”, diz o cinegrafista amador sobre o estado da caminhonete

A redação integrada de O Liberal solicitou uma nota da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.