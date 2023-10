Ingryd Alves, fotógrafa de filhos de famosos, morre aos 28 anos após mal súbito

Ingryd Alves Silvestrone, conhecida por registrar em ensaios os filhos de famosos, como, por exemplo, Mavie, a caçula de Neymar, e festa de aniversário da filha de Tays Reis e Biel, morreu na última quinta-feira (26), após um mal súbito, aos 28 anos. A notícia do falecimento da fotógrafa foi compartilha em seu perfil nas redes sociais, que acumula mais de 259 mil seguidores: “Estamos em luto!”, dizia a legenda da nota.

No post, foi informado que Ingryd teve um mal-estar por volta das 5h da manhã, e que “apesar de todos os esforços médicos durante horas incansáveis de angústia e desespero, infelizmente ela não resistiu” e veio a óbito. “Hoje o céu ganha mais uma estrela, a mais bonita, a mais cor de rosa”, complementou a publicação.

Anônimos e celebridades lamentaram a partida precoce da fotógrafa. O esposo de Ingryd, Jefferson Silverstone, destacou que a mulher sempre quis ser uma profissional reconhecida nacional e internacionalmente, e destacou que ela conseguiu cumprir seu propósito, fazendo referência a publicação feita por Neymar quando a filha Mavie nasceu e o jogador publicou uma foto feita pela moça.

"No dia da sua partida, ele postou, meu amor. Você deixou um legado lindo. Eu vou honrar o seu nome para sempre", escreveu Jefferson, nos stories do Instagram.

Bruna Biancardi publicou um Storie lamentando a morte da profissional. Nele, ela elogiou o trabalho feito por Ingryd e agradeceu por tê-la conhecido: “Hoje nos deparamos com a triste e inesperada notícia do falecimento da Ingryd Alves Silvestrone que fez as fotos newborn da Mavie na semana passada. Quero deixar aqui os nossos sinceros sentimentos a família, amigos e colaboradores do estúdio”.

Biancardi também compartilhou na publicação uma foto tirada pela fotógrafa após o nascimento da filha Mavie.