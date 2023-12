Deputado turco desmaia durante discurso crítico sobre Israel; estado de saúde é grave

Durante uma sessão no Parlamento, o deputado Hasan Bitmez, do partido islâmico Felicity, desmaiou enquanto criticava as ações do governo de Recep Tayyip Erdogan em relação à guerra entre Israel e o grupo islâmico palestino Hama, na terça-feira (12). Bitmez, de 53 anos, alertou que o Estado de Israel "sofreria a ira de Alá" devido às ações na Faixa de Gaza desde 7 de outubro.

"Mesmo que a história se cale, a verdade não ficará em silêncio", afirmou Bitmez. Ele prosseguiu dizendo que, mesmo que se livrem do povo, não se livrarão da culpa e que, ao escaparem do castigo histórico, não escaparão do castigo de Alá. Após estas palavras, desmaiou subitamente.

Segundo a BBC, Bitmez sofreu um ataque cardíaco e foi socorrido por colegas parlamentares. Durante o desmaio, bateu a cabeça no chão e recebeu massagem cardíaca antes de ser levado à unidade hospitalar. Diabético e portador de dois stents cardíacos, seu estado é considerado extremamente grave, de acordo com o Ministério da Saúde da Turquia. Um exame de angiografia revelou que duas artérias estavam completamente bloqueadas, e o deputado agora está conectado a um respirador pulmonar.