Segurança de sorveteria é alvo de atentado a tiros no trabalho em Bragança

Dois homens em uma motocicleta tentaram matar Marlon Lucas Monteiro da Silva, de idade não revelada, a tiros na noite de quarta (18/9), em Bragança, no nordeste do Pará. A vítima, que é segurança de uma sorveteria no município, não foi atingida por nenhum dos oito disparos efetuados contra ela.

Marlon disse à polícia que estava trabalhando no momento do atentado. A dupla envolvida no crime, conforme o relato dele às autoridades, passou em frente ao estabelecimento em uma moto Honda Bros preta em baixa velocidade e atirando várias vezes. Não há confirmação oficial se algum cliente ou outro funcionário do local foi baleado no ataque.

O vigilante descreveu à polícia que o condutor do veículo tinha uma estatura mediana e utilizava uma roupa de mototaxista, enquanto o garupa trajava uma camisa preta com mangas curtas vermelhas e chapéu.

Ainda não se sabe o motivo por trás da tentativa de homicídio contra Marlon. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.