Barbeiro é assassinado a tiros dentro de salão no Pará

Um homem identificado como Leno Nascimento de Sousa foi assassinado a tiros, na noite de terça-feira (17/09), em Bragança, região do Salgado paraense. O crime ocorreu no salão onde a vítima trabalhava, no bairro Padre Luiz, e foi cometido por dois homens em uma motocicleta.

Segundo a polícia, os suspeitos fugiram logo após o assassinato e ainda não foram localizados. A motivação do homicídio não foi revelada. “A Polícia Civil informa que apura as circunstâncias do homicídio de Leno Nascimento de Sousa. Equipes da delegacia de Bragança​ trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações”, informou a PC.

O corpo da vítima foi analisado e removido pela Polícia Científica do Pará para o Instituto Médico Legal (IML) de Castanhal, onde foi submetido ao exame de necropsia, que determina a causa exata da morte.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar no trabalho da polícia, devem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.