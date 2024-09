Polícia Civil segue investigando sob sigilo tentativa de sequestro de jovem em Ananindeua

O caso da suposta tentativa de sequestro de uma adolescente na Cidade Nova V, em Ananindeua, no dia 4 de setembro, segue sendo investigado sob sigilo pela Polícia Civil. Até o momento não há informações sobre a prisão de qualquer suspeito do caso. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que "o caso está sendo investigado sob sigilo pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Ananindeua".

A suposta tentativa de sequestro em Ananindeua se assemelha com um caso em São Paulo, que ganhou repercussão nacional nesta quarta-feira (18/09), quando vídeos mostraram um homem tentando puxar mulheres em uma parada de ônibus para dentro de um veículo, da mesma forma como aconteceu com a jovem na Cidade Nova. O homem suspeito em São Paulo estaria aterrorizando mulheres nos bairros Sapopemba e Mooca.

No caso de Ananindeua, o carro utilizado pelos supostos sequestrados - um Honda Civic modelo LXS, na cor branca - foi apreendido pela Polícia Militar (PM), na Cidade Nova VI, no dia seguinte (05/09). O proprietário do veículo prestou depoimento naquele mesmo dia na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Ananindeua, com um advogado, e foi liberado.

Já na capital paulista, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo informou que solicitou a prisão do suspeito e aguarda manifestação do Judiciário. "Diligências estão em andamento para a coleta de provas e a análise das imagens de câmeras de segurança visando à localização do homem".