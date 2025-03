Segurança de boate é preso em flagrante por agressão grave em Cametá

O segurança de uma boate localizada na BR-422, em Cametá, foi preso em flagrante no último sábado (1º) pelos crimes de lesão corporal dolosa de natureza grave, posse ilegal de arma de fogo e munições. A prisão foi efetuada por equipes da Delegacia de Cametá e da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), após denúncia da vítima.

De acordo com relatos da polícia, o agressor desferiu um soco em um frequentador durante um evento festivo, fazendo com que ele caísse ao solo, batesse a cabeça e desmaiasse. Testemunhas informaram qu​e a vítima sangrou bastante, mas, o motivo da confusão não foi revelado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro, constatando a gravidade do estado de saúde do paciente.

Com base nas informações colhidas, o suspeito foi identificado e preso em flagrante. Ele foi encaminhado à Delegacia de Cametá e, posteriormente, colocado à disposição da Justiça. A polícia não divulgou atualizações sobre o estado de saúde da vítima.