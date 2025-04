Segup instala Centro Integrado de Comando e Controle Móvel em Ananindeua

Para intensificar as ações integradas de segurança pública no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) instalou o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICCM) em um ponto estratégico da região. No local, os órgãos de segurança realizam alinhamentos operacionais e a população pode registrar ocorrências.

Segundo o secretário adjunto operacional da Segup, coronel Sérgio Neves, o reforço faz parte da mobilização iniciada na última terça-feira (22), com foco na proteção dos moradores e na prisão dos envolvidos no incêndio dos ônibus. “Com o CICC Móvel na área, conseguimos oferecer um ponto de apoio aos agentes que atuam no bairro e entorno, integrar as ações entre Polícia Civil e Polícia Militar, além de prestar atendimento à população. Reforçamos que o Estado está presente, ao lado da comunidade, como um braço forte para mitigar os impactos dos crimes. Seguiremos com as operações, avaliando diariamente o cenário e as estratégias adotadas por cada força de segurança”, afirmou.

CICC Móvel

O Centro Integrado de Comando e Controle Móvel está instalado na rua Oswaldo Cruz, em Águas Lindas, como base de apoio aos agentes que atuam nas ações de monitoramento, alinhamento de estratégias e tomada de decisões. A unidade funcionará de forma contínua até o encerramento das operações. O local também serve como ponto de registro de ocorrências policiais, sendo os casos de flagrante encaminhados à delegacia competente.

Ações de Segurança

As forças de segurança seguem com buscas para localizar os envolvidos nas práticas criminosas, além de manter o policiamento ostensivo, barreiras para abordagens de pedestres e veículos, e ações de investigação.

Integração

As ações foram intensificadas desde a noite da última terça-feira (22), com o objetivo de garantir a segurança da população, manter a ordem pública e agilizar as investigações relacionadas ao incêndio dos dois ônibus no bairro.

O trabalho é realizado de forma integrada pelas forças de segurança, com atuação do policiamento da área e apoio de equipes especializadas da Polícia Militar, como o Batalhão de Operações Especiais (Bope), Batalhão de Polícia de Choque, Batalhão de Ações com Cães (BAC), Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) e Regimento de Policiamento Montado (RPMOM).

A Polícia Civil também atua por meio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), Núcleo de Inteligência Policial (NIP), Diretoria de Polícia Especializada (DPE) e Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC). O Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) realiza sobrevoos para apoiar as equipes em solo.