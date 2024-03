Sefa apreende mais de 5 mil caixas de bebidas alcoólicas no sudeste do Pará

Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam 5.617 caixas de bebidas alcoólicas, na terça-feira (27), no quilômetro 15 da BR-230 – a Rodovia Transamazônica -, em São João do Araguaia, sudeste paraense. A carga foi avaliada em R$ 1.368.710,00.

"O condutor do caminhão apresentou notas fiscais informando que a mercadoria era procedente do Rio de Janeiro/RJ e destinada a contribuinte de Boa Vista/Roraima. Eram 1.585 caixas de uísque, sendo 12.510 garrafas; 3.172 caixas de coquetel alcoólico de uva, totalizando 38.064 garrafas e 860 caixas de cachaça com 10.320 garrafas, totalizando o valor de R$ 1.368.710,00", relatou o coordenador da unidade da Sefa, Rafael Brasil.

VEJA MAIS

A carga estava sendo monitorada, durante o trajeto, pela Central de Monitoramento da Sefa, que rastreia os documentos fiscais desde a origem. "Assim que o veículo chegou ao posto fiscal, no Pará, entramos em contato com a coordenação de mercadorias da Sefa, que acionou a Secretaria da Fazenda de Roraima. A Sefaz RR nos informou que a empresa destinatária da mercadoria estava inapta a realizar esse tipo de operação, pois era uma prestadora de serviço e não tem atividade de comércio, e suspendeu de imediato seu cadastro", contou o fiscal de receitas estaduais.

A nota fiscal foi desconsiderada e foi lavrado Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 911.226,08.