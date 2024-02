Moto é apreendida após condutor tentar burlar fiscalização da Sefa em Conceição do Araguaia

Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam nesta sexta-feira (23) uma motocicleta zero quilômetro, avaliada em mais de R$ 21 mil, durante fiscalização na PA-447, à altura do quilômetro 15, em Conceição do Araguaia, sudeste do Pará. O veículo, segundo a Sefa, estava sendo transportado de Goiânia (GO) para Redenção, distante 96 km de onde foi confiscado.

"A motocicleta viajava dentro de um ônibus de turismo e, ao chegar na cidade de Couto Magalhães, no Tocantins, fronteira com o Pará, um dos motoristas o retirou e seguiu pilotando o veículo na tentativa de burlar a fiscalização no posto fiscal da coordenação da Sefa no Araguaia", informou o coordenador da unidade, Cicinato Oliveira.

A equipe de fiscalização, juntamente com a Polícia Militar, passaram então a monitorar a moto e quando ela estava prestes a ser colocada de volta no ônibus para seguir viagem até Redenção, foi feita a abordagem. "Houve resistência por parte dos condutores do ônibus em retornar ao posto fiscal e a PM foi acionada para garantir o retorno", relatou o fiscal de receitas estaduais.

A análise dos documentos mostrou que a motocicleta era destinada a uma pessoa física não contribuinte do ICMS, que morava na cidade de Redenção, no sul do Pará. Foram emitidos dois Termos de Apreensão e Depósito (TADs), um referente ao ICMS mais multa e o segundo por embaraço à fiscalização, totalizando R$ 5.313,43. Os TADs foram pagos e a mercadoria foi liberada.