Sefa apreende carga de minério avaliada em mais de R$ 5,6 milhões no sudeste do Pará

Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda apreenderam 75 toneladas de cassiterita (minério) que viajavam em três veículos durante fiscalização na rodovia estadual PA-447, no km-15, em Conceição do Araguaia, sudeste do Pará. A carga vinha de Tucumã, também no sudeste do Estado, e tinha como destino São Paulo, capital paulista.

O valor total da mercadoria foi avaliado em mais de R$ 5, 6 milhões, com base no boletim de preços mínimos do estado do Pará. “Foram inspecionados três caminhões e os condutores apresentaram notas fiscais indicando que transportavam rejeitos de minério cassiterita. No entanto, após a verificação da carga e a comparação com amostras de minério e consulta a um geólogo, constatamos que não se tratavam de rejeitos, mas sim do próprio minério cassiterita”, informou o coordenador da unidade do Araguaia, Cicinato Oliveira Júnior.

As notas fiscais foram desconsideradas e foram emitidos três Termos de Apreensão e Depósito (TADs) no valor total de R$ 1.360.928,40 milhão. Os caminhões foram encaminhados para a Polícia Federal em Redenção do Pará, para as providências relacionadas à questão ambiental. A Polícia Militar do Estado do Pará fez a escolta dos veículos.

Conheça a Cassiterita

A cassiterita ou cassiterite é um dióxido natural e principal minério de estanho, de cor cinza, preta, vermelha, marrom, branca e amarela, ocorrendo na forma de cristais tetragonais.

É um minério de grande aproveitamento na indústria. Suas maiores aplicações se dão em compostos inorgânicos, orgânicos e triorganoestânicos para a produção de tintas, plásticos e fungicida. Ele se destaca ainda pelo benefício de ser degradável e não contaminante do meio ambiente.