PRF apreende carga de R$ 3 milhões em cassiterita extraída de terra Yanomami

Vinte toneladas de cassiterita, minério conhecido como "ouro negro", foram apreendidas por policiais rodoviários federais de São Paulo, no sábado, 4, na BR-163, na região de São José do Rio Preto, interior paulista. Dois homens foram presos transportando a carga avaliada em R$ 3 milhões. Desse minério é extraído o estanho, usado em ligas metálicas no setor industrial.

Os policiais informaram que o motorista do caminhão que transportava a carga ilegal, de 37 anos, alegou que o minério era originário de Boa Vista, em Roraima, e havia sido extraída da reserva Uraricoera, dos indígenas Yanomami.

O condutor declarou aos policiais que iria receber o pagamento de R$ 110 mil pelo frete. Ele e o passageiro, também de 37 anos, foram presos em flagrante por transporte de minério extraído ilegalmente. Eles não tiveram os nomes revelados.

A dupla foi apresentada na Delegacia de Polícia Federal de São Jose do Rio Preto. O veículo também foi apreendido.