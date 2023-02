Pará cria grupo de trabalho para estudos sobre trabalhadores da extração ilegal de minério

O governo do Pará instituiu um grupo de trabalho direcionado às atividades ilegais de extração mineral no Estado. Conforme o decreto assinado nesta quarta-feira (8) pelo governador Helder Barbalho e públicado no mesmo dia em edição extra do Diário Oficial, o grupo irá realizar estudos com o objetivo de encontrar soluções de cunho social visando a inclusão dos trabalhadores dessas atividades. A coordenação ficará sob responsabilidade da vice-governadoria, que tem à frente a vice-governadora Hana Ghassan Tuma.

Os integrantes do GT terão reuniões ordinárias, com periodicidade semanal. As metas e os objetivos devem ser definidos durante a reunião inaugural. Inicialmente, o trabalho do grupo tem duração prevista de 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período.

A ideia é que os integrantes do grupo também ampliem a rede de integração com instituições e centros que tratem do tema. Ainda de acordo com o decreto, a participação no Grupo de Trabalho não será remunerada, "sendo seu exercício considerado de relevante interesse público".

Membros

O Grupo de Trabalho, sob coordenação da Vice-Governadoria do Estado, contará com representantes dos seguintes órgãos e instituições: