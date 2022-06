Sargento da PM morre em acidente na PA-150, em Goianésia do Pará

Um acidente no km 140 da rodovia estadual PA-150, no município de Goianésia do Pará, no sudeste do Estado, resultou na morte do terceiro sargento da Polícia Militar, Gleidson Sandro da Silva e Silva, de 38 anos. O caso ocorreu logo cedo, por volta das 5h30 desta segunda-feira (20). As informações são do Debate Carajás.

As primeiras informações sobre o acidente são de que o sargento era destacado em Jacundá, também no sudeste do Pará, e dirigia uma caminhonete Toyota Hilux preta, placa OTY-1621, quando bateu de frente com um caminhão Ford cargo de placa OLJ-4874. O caminhão era conduzido por Antônio Neto Queiroz de Souza.

A caminhonete ficou destruída com o impacto da colisão. O sargento ficou preso às ferragens e morreu ainda no local. Já o condutor do caminhão foi detido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Goianésia do Pará.