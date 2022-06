Viatura da PM derrapa e combustível vaza no Viaduto do Coqueiro

Uma viatura da Polícia Militar do Município de Ananindeua derrapou na pista e atingiu a grade de proteção de uma das pistas de retorno do Viaduto do Coqueiro na tarde desta segunda-feira (20). O choque do veículo contra a mureta provocou um vazamento de combustível que se espalhou pela pista. Não houve feridos. Apenas danos materiais.

Com o acidente, as vias de acesso ao Viaduto do Coqueiro registraram engarrafamento de veículos. Com a área isolada pela PM, uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar do Pará compareceu ao local, passando a atuar na retirada do combustível da pista.

A viatura foi retirada da mureta de proteção e transportada por um caminhão guincho. Durante os serviços no local, condutores de veículos tiveram que aguardar pela desobstrução das vias do Viaduto.