Santarém registra duas mortes e dois feridos no trânsito em menos de 24h

Desde o fim de semana, Santarém registra uma série de acidentes de trânsito, contabilizando mortos e feridos no município do oeste do Estado. Só nas últimas 24h, duas pessoas morreram e duas foram hospitalizadas na cidade. Uma das mortes foi registrada na madrugada desta segunda-feira, 8.

Por volta das 2h20 desta segunda, um motociclista morreu após sofrer um acidente na avenida Anísio Chaves, bairro Aeroporto Velho. Ele foi identificado como Jonatas Adriel Sousa Silva, de 28 anos. Segundo informações de O Impacto, Jonatas perdeu o controle da direção e caiu na via. Ele estava acompanhado de uma jovem, que não teve a identidade divulgada, que foi socorrida e levada à unidade de saúde.

Jonatas Adriel Sousa Silva, 28 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira, 8. (Reprodução / Portal Santarém)

Já na noite de domingo, o santareno Sebastião Freire Coelho morreu por atropelamento, após um motorista invadir o comércio em que a vítima estava. Segundo informações do Portal Santarém, o motorista conduzia uma caminhonete de marca Mitsubishi, modelo L200, na Travessa Resistência, bairro São Cristóvão, quando bateu em um carro de passeio, perdeu o controle da direção e invadiu um comércio, atingindo Sebastião, que morreu na hora.

Motorista invadiu comércio e atropelou homem que morreu na hora. (Reprodução / Portal Santarém)

Ainda no domingo, por volta de 22h45, o cantor de forró Cleiton Anderson Martins, conhecido no meio musical pelo codinome 'Falcão Vaqueiro', também se envolveu em um acidente. Ele e seu irmão trafegavam na rua Sol Nascente, no bairro Santo André, em uma motocicleta quando foram atingidos por outro veículo. Cleiton teve fratura exposta na perna e, segundo o Portal Santarém, precisou amputar o membro. Ele e o irmão foram levados ao Hospital Municipal de Santarém (HMS).

De acordo com dados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) divulgados para o Portal Santarém, de sexta-feira, 5, até a madrugada desta segunda, 8, ruas e estradas do município já registraram 17 acidentes de trânsito com duas mortes e 19 pessoas feridas.