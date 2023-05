Veículo capota embaixo de semáforo, em Belém, na madrugada deste domingo (7)

Um veículo capotou, na madrugada deste domingo (7), em Belém. O acidente ocorreu na travessa 3 de Maio com a avenida Gentil Bittencourt. Até o momento, não se sabe o que causou o capotamento do carro particular, que, até por volta das 4h30 da manhã, permanecia no local. Também não há informações sobre possíveis vítimas.

Em nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e a Polícia Militar informaram que não foram acionadas para atender essa ocorrência de acidente, registrado bem embaixo do semáforo.