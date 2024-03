Réu por triplo homicídio em motel é condenado a 67 anos de prisão

André Amaral da Silva, suspeito de envolvimento em um triplo homicídio que ocorreu dentro de um motel, na Rodovia Mário Covas, em Ananindeua, no ano de 2013, foi condenado a 67 anos de prisão em julgamento que ocorreu nesta segunda-feira, 18. As vítimas, Deivid Marques Domicil, de 22 anos, Luan Willian Domingues dos Santos, de 19 anos, e Roberto César Silva e Silva, 34 anos, foram atraídas para o estabelecimento, mortas e os corpos foram encontrados dentro de um veículo, no município de Benevides.

VEJA MAIS

O réu do caso está preso no presídio federal de Catanduvas, no estado de São Paulo, e participou do júri por videoconferência. Segundo a Justiça, André e os demais investigados no crime respondem pelos três homicídios, além de tráfico de drogas e associação criminosa, tortura e associação para o tráfico.

Relembre o caso

Conforme as informações policiais, os investigados do caso realizaram uma ‘festa’ em uma das suítes másters de um motel, na rodovia Mário Covas, que começou por volta das 15h do dia 09 de agosto de 2013. No local, ocorreu o consumo de drogas e também haviam garotas de programa. Segundo o que foi apurado, 13 homens estavam no local e cerca 15 garotas de programa foram contratadas.

Deivid, Luan Willian e Roberto César foram atraídos até o local. Após a sessão de droga e sexo, as vítimas foram espancadas, torturadas e mortas a tiros. Os corpos foram encontrados no interior de um veículo na mesma noite, na zona rural da cidade de Benevides, a 50 quilômetros de Belém.