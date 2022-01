Recém-nascida é encontrada em mata no Marajó; sargento da PM quer adotá-la

Uma equipe do 8° Batalhão de Polícia Militar (8° BPM) foi acionada para atender uma ocorrência de abandono de criança recém-nascida em uma área de mata do município de Salvaterra, no Marajó Oriental. Ao chegarem no bairro Coqueirinho, na noite desta sexta-feira (21), os agentes de segurança pública foram informados que um morador local encontrou a criança e a socorreu até o hospital municipal.

Na unidade de saúde, o enfermeiro plantonista verificou que a bebê passava bem e apresentava marcas de picada de formigas no corpo. Solidários com a situação de abandono e vulnerabilidade da criança, a guarnição da PM comprou roupas, fraldas e produtos de higiene. Uma rede de farmácias local também ficou sabendo da notícia e doou medicamentos e leite.

Um dos policiais militares que atuou na ocorrência, e já adotou uma criança como filho, está disposto a adotar, também, a pequena menina. Ele já a chama de "Vitória". "Eu já tenho um bebê de um ano adotado. É meu maior tesouro. Sei que tem outras pessoas interessadas em adotar a garotinha, encontrada hoje, ainda com cordão umbilical enrolado em seu corpo. Se o privilégio de adoção for meu, vou chamá-la de Vitória", disse o 2° sargento Luciano Oliveira, que atua há 28 anos na corporação.