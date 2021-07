Bebê recém-nascida, ainda com cordão umbilical, é encontrada debaixo de árvore

Uma menina recém-nascida foi encontrada debaixo de uma árvore, nesta terça-feira (20), em Goiânia (GO). Uma mulher a encontrou e acionou a polícia. A bebê estava com o cordão umbilical e sem roupas. As informações são da revista IstoÉ.

De acordo com o tenente da Polícia Militar, Pablo Azedias, “uma moça que a encontrou enquanto ia para o serviço, a pé”. “A gente foi lá, o bebê estava bem gelado, colocamos na viatura e ligamos o aquecedor”, contou o agente de segurança pública.

A criança foi encaminhada para o Hospital Estadual Materno-Infantil (HMI), que informou, por meio de comunicado, que a bebê mede 44 cm e pesa 2,240 kg. Ainda, que a menina segue internada, recebendo os cuidados necessários e passa bem.

“A recém-nascida passará por exames. Ainda não há previsão de alta. O Conselho Tutelar foi acionado para o acompanhamento do caso”, informou um trecho da nota.