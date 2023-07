Receita Federal apreende quinhentos gramas de Skunk enviado pelos Correios

Nas duas primeiras semanas de julho, a equipe K9 da Alfândega de Belém, em operações realizadas no Centro de Distribuição dos Correios, em Belém, apreendeu quinhentos gramas de Skunk — popularmente conhecida como supermaconha. A droga encontrava-se em encomendas que vinham do Rio de Janeiro e São Paulo, e tinham como destino cidades do interior do Estado. Os entorpecentes foram encontrados com a ajuda de um cão farejador.

Até esse momento de 2023, a Receita Federal, somente em atuação no Centro de Distribuição dos Correios, já apreendeu a quantidade de 50 quilos de entorpecentes. Entre os materiais apreendidos estavam Skunk, Haxixe e Pasta de Maconha.

A ação da Receita Federal tem direta colaboração dos Correios e objetiva reprimir o envio de material ilícito por meio postal, assim como da Polícia Federal como órgão competente para repressão dos crimes relativos ao tráfico de drogas. O Skunk apreendido foi entregue à PF para dar continuidade nas investigações com objetivo de identificar os remetentes e destinatários do material ilícito.

O Skunk

A droga, apesar de apresentar pouca quantidade, é um tipo de entorpecente especial produzido em laboratório e geneticamente modificado. No mercado paralelo, o Skunk pode chegar no o valor de R$ 80,00 o grama.