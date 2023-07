Casal é preso suspeito de invadir casa e transformar em ponto de drogas em Mocajuba

Patrick Ermerson de Souza Santos e Thainara Carvalho Gonçalves foram presos pela Polícia Civil, na manhã deste domingo (2), suspeitos de venda de entorpecentes, associação para o tráfico, violação de domicílio e ameaça em Mocajuba, cidade no nordeste do Pará. Segundo as autoridades, com o casal foram encontrados 31 invólucros de uma substância esbranquiçada semelhante a oxi e outros cinco parecidos com maconha, além de uma quantia em dinheiro. A dupla, supostamente, teria invadido uma residência e a utilizado como ponto de drogas.

Por volta das 11h30, um residente da zona rural do município, Marinaldo Rodrigues Amaral, disse à polícia que possui uma casa em Mocajuba, que estaria sem locatário há alguns dias. O proprietário foi à delegacia da cidade denunciar que a casa teria sido invadida e servindo como local para o tráfico de drogas. Com a autorização do dono, os policiais civis foram até o imóvel, localizado na rua Benjamin Constant, bairro da Pranchinha, e flagraram Patrick e Thainara com os entorpecentes.

No registro policial da ocorrência consta que Thainara teria dito, em tom intimidatório, “vou marcar bastante a sua cara” para Marinaldo. O casal detido segue à disposição da Justiça.