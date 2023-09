Receita Federal apreende droga do tipo ‘skunk’ no Centro de Distribuição dos Correios em Belém

Cerca de 8 kg de droga do tipo skunk foram apreendidos, nesta segunda-feira (11), pela Receita Federal em Belém. Os entorpecentes, que tinham como destino o interior do Pará e a cidade de São Paulo, foram encontrados no Centro de Distribuição dos Correios na capital paraense.

Segundo informou o órgão, o produto ilícito estava guardado em encomendas postais. A responsável por farejar as drogas foi a agente canina Iza, que conseguiu detectar as drogas e sinalizar à equipe durante os procedimentos de inspeção nos produtos que seriam enviados.

Em nota, a Receita Federal ressaltou a importância da equipe K9, que agiu nas duas apreensões: “Mais uma vez mostrou-se a importância do trabalho realizado pela equipe K9, da Receita Federal, que, juntamente com outros órgãos envolvidos no combate ao comércio ilegal de drogas, transformou-se em um diferencial na atuação desses intervenientes”.

Ainda no comunicado, o órgão informou que as drogas apreendidas foram encaminhadas à Polícia Federal onde serão tomadas as devidas providências.