Mais de 20 quilos de drogas e R$ 13 mil reais são apreendidos pela polícia em Marabá

Mais de 20 quilos de drogas e R$13.000,00 em espécie foram apreendidos pela Polícia Civil na última terça-feira (13), em Marabá, no sudeste paraense. A droga foi encontrada em um depósito clandestino de entorpecentes. A ação foi realizada por meio da Superintendência Regional do Sudeste Paraense, do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) e da equipe de Furtos e Roubos da Seccional de Polícia Civil de Marabá.

Após meses de investigação sobre uma organização criminosa responsável pelo armazenamento, distribuição e comércio ilegal de drogas em Marabá e região, os policiais civis constataram que uma grande quantidade de drogas havia chegado a um imóvel, no núcleo Nova Marabá. Os agentes foram ao local indicado, que estava desocupado, e encontraram uma substância análoga a maconha e outra análoga ao "crack", além do dinheiro, dentro de uma caixa.

O material apreendido foi apresentado na Seccional Urbana de Marabá para os procedimentos cabíveis. Uma pessoa responsável pelo depósito conseguiu fugir antes da chegada dos policiais. A polícia continua as investigações para identificá-la e capturá-la, além de tentar localizar outros indivíduos envolvidos na quadrilha.