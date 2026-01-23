Rebocadores afundam no rio Maguari, em Belém

Um vídeo que começou a circular nas redes sociais na tarde desta sexta-feira (23) mostra o momento em que dois rebocadores afundam no rio Maguari, nas proximidades da ponte de Outeiro, em Belém.

Nas imagens, registradas por uma testemunha, é possível ver as embarcações inclinadas. Durante a gravação, um homem comenta a cena: “Poxa, cara, triste. Virou. Afundou os dois”, diz ele.

Até o momento, não há informações sobre feridos. As causas do incidente ainda são desconhecidas.