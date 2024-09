Quatro suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no Pará são presos pela PF

Quatro pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas no Pará foram presas pela Polícia Federal em duas ações realizadas no sábado (14/09). Segundo a PF, uma pessoa foi autuada na cidade de Igarapé Miri e outros três suspeitos em Natal, flagrados com entorpecentes que tinham origem no território paraense.

As ações foram realizadas pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) do Pará. Na primeira diligência, referente à operação Guanabara, ocorreu uma colaboração com a Ficco do Rio Grande do Norte, com base em investigações da Ficco paraense. Segundo a PF, foi identificado um esquema de tráfico interestadual. Durante a manhã, foi interceptado um carro que transportava 12 quilos de skunk, conhecido como supermaconha. A droga estava em duas malas no bagageiro.

O veículo foi abordado quando chegou ao Terminal Rodoviário de Natal (RN). Duas mulheres e um homem, que estavam no carro, foram presos em flagrante por tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes. O homem também foi autuado por apresentar documento falso durante o flagrante. Além disso, contra ele foi cumprido um mandado de recaptura expedido pela Vara de Execuções Penais de Belém, também por tráfico.

A ação contra os suspeitos ocorreu após quatro meses de investigações conduzidas pela Ficco do Pará, onde foi descoberto o esquema de transporte de drogas de Belém para Natal. Uma facção criminosa remetia grandes quantidades de entorpecentes para a cidade do nordeste, que eram transportados por "mulas" em ônibus de linha.

Durante a tarde, a Ficco flagrou cocaína e maconha durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em Igarapé Miri. A diligência resultou na apreensão de cerca de quatro quilos de cocaína do tipo oxi, 2,2 quilos de cocaína em pó e um quilo de maconha. As drogas estavam na posse da moradora da casa, que foi autuada em flagrante por tráfico de entorpecentes na Polícia Civil de Igarapé Miri.

O mandado foi resultado de investigação sobre distribuição de entorpecentes no município, que estaria sendo promovida por uma liderança regional de facção criminosa, que mora fora do Pará.

A Ficco é uma força-tarefa composta pela Polícia Federal, Polícia Civil do Estado do Pará e Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), com objetivo de realizar uma atuação integrada no enfrentamento ao crime organizado no estado do Pará.