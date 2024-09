Casal é preso por tráfico de drogas em Muaná, no Arquipélago do Marajó

Um casal foi preso na cidade de Muaná, localizada no Arquipélago do Marajó, pelo crime de tráfico de drogas na última sexta-feira (6). A identidade dos suspeitos não foi divulgada. Segundo a 20ª Companhia Independente de Polícia Militar (20ª CIPM), os policiais apreenderam 250 gramas de oxi com os suspeitos.

O comandante da 20ª CIPM, capitão Muniz, informou que a operação foi desencadeada após a equipe receber informações sobre o transporte de entorpecentes. Os suspeitos foram abordados e, durante a revista, foi encontrada uma bolsa contendo aproximadamente 250 gramas de oxi.

De acordo com o depoimento de um dos suspeitos, a droga teria sido adquirida de um indivíduo conhecido como “Caribé” e seria entregue a uma mulher identificada como Rayssa. Ambos já possuem histórico de envolvimento com o tráfico de drogas e são conhecidos pela polícia.

Além das substâncias entorpecentes, a polícia também apreendeu dois celulares e uma motocicleta. O caso agora está sob investigação da Polícia Civil, que busca identificar todos os envolvidos no esquema de tráfico de drogas na região.