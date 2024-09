Irmãs são presas suspeitas de atuar na logística de tráfico de facção criminosa

A Polícia Civil prendeu duas irmãs integrantes de uma organização criminosa com atuação nos municípios de Bragança e Augusto Corrêa, no nordeste paraense, nesta segunda-feira (09/09). A ação fez parte da operação 'Sis', que foi coordenada pela Delegacia de Repressão às Facções Criminosas (DRFC), da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO). Após cumprirem as medidas cabíveis, as duas seguem à disposição da Justiça.

As irmãs presas integravam facção criminosa e praticavam o tráfico de drogas na região, uma delas ocupava cargo de destaque dentro da organização. As ordens judiciais cumpridas foram expedidas pela Vara de Combate ao Crime Organizado.

"Nossas equipes conseguiram localizá-las em uma vila do município de Bragança chamada Caratateua. As duas foram detidas e encaminhadas para a delegacia", detalhou o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.

De acordo delegada responsável pela operação, Amanda Mendes, a ação visa atingir a logística do tráfico de drogas da facção. "Essa é mais uma ação estratégica para desarticularmos ações criminosas de grupos organizados, desta vez focado na logística do tráfico da facção. Além das prisões, demos cumprimento a mandados de busca e apreensão, onde coletamos elementos informativos os quais servirão de base à fase processual e para a continuidade das investigações”, afirmou.