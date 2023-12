Quatro pessoas são presas e grande quantidade de drogas é apreendida, em Igarapé-açu

Quatro pessoas, sendo três homens e uma mulher, foram presas na última segunda-feira (4) suspeitas de envolvimento com o tráfico de entorpecentes. A ação fez parte da operação Rainha de Copas, deflagrada pela Polícia Civil de Igarapé-Açu, no nordeste do estado. Além disso, uma grande quantidade de drogas e valores em dinheiro foram apreendidos.

A operação visava desabastecer a comercialização de drogas neste período de fim de ano no município. Após investigações realizadas pelos agentes por meio de técnicas avançadas de apuração e rastreio, a PC pode chegar até o maior carregamento já apreendido até hoje no local. Segundo as autoridades, a mulher capturada seria a chefe do tráfico na cidade e ficava responsável por receber toda a droga e abastecer os pontos de tráfico.

Os policiais conseguiram chegar até o endereço onde a suspeita morava e, no local, encontraram quatro pés de maconha grande e alguns pássaros silvestres. Além disso, os agentes localizaram em posse dos suspeitos uma mala onde continha dinheiro e vários tipos de drogas que seriam distribuídos pela cidade.

A quantidade de droga apreendida foi: 34 porções de maconha envolta em saco plástico marrom, pesando cerca de 1.018 g; uma porção de maconha prensada pesando cerca de 39 g; uma porção de Oxi pesando cerca de 1.027 g; uma porção de Oxi, pesando cerca de 13 g; uma porção de cocaína pesando cerca de 28 g; uma porção de cocaína pesando cerca de 8 g; uma porção de cocaína pesando cerca de 11 g. Sobre a quantia em dinheiro, foram encontradas R$ 267,90 em moedas e R$ 1.331,00 em cédulas, o que somou o valor total de R$ 1.598,90. Além dos quatro pés de maconha tamanho grande.

Segundo a PC, os envolvidos foram presos por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Também foram recuperados um padrão de energia elétrica que havia sido furtado no mesmo dia. A apreensão de drogas gerou um prejuízo de mais de 35 mil reais para os suspeitos.