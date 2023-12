Polícia prende quatro suspeitos por tráfico de drogas, em Ananindeua

Quatro pessoas - um homem e três mulheres - foram presas por tráfico de drogas na última terça-feira (27), em Ananindeua. Os suspeitos foram identificados como Davi de Jesus Barros do Carmo, Jéssica de Paula Sampaio de Sousa, Glenda Larissa Alves Nobre e Gleice Kelly Alves Nobre. A partir de uma denúncia anônima, a polícia tomou conhecimento de que na, área conhecida como “Invasão da Feirinha”, atrás de um campo de futebol, um homem que seria foragido do Sistema Penal e andava armado, estaria ameaçando os moradores da localidade.

Diante das informações repassadas, equipes das delegacias do Aurá e do Júlia Seffer deram início às incursões. Ao chegarem no local indicado, os policiais anunciaram que fariam a revista no imóvel e em quem estivesse no interior dele. Em um dos cômodos, um homem atendeu ao pedido de deitar-se ao chão com as mãos sobre a cabeça. Mas, sob a barriga, ele escondia certa quantidade de entorpecente, identificado como maconha.

A partir disso, os policiais fizeram buscas em outros cômodos do imóvel e encontraram mais entorpecentes, dessa vez, coca​ína. Enquanto faziam a revista na parte interna, os agentes perceberam uma movimentação suspeita do lado de fora da residência. Era uma mulher tentando esconder mais drogas, possivelmente maconha, na avaliação prévia da polícia.

Todo o material apreendido e os suspeitos presos foram encaminhados à Delegacia do Júlia Seffer, onde foram autuados pelo crime de tráfico de drogas.