PF apreende 17kg de maconha em embarcação de passageiros em Belém

Nesta quarta-feira (29), a Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, apreendeu cerca de 17 quilos de maconha em Belém. A droga foi apreendida no momento em que chegava de barco em um porto no bairro do Umarizal. Investigações da Polícia Federal indicaram que a embarcação, que transportava passageiros na rota entre Manaus e Belém, com paradas em Santarém e outros municípios, estava sendo usada para trazer a droga até a capital paraense.

Assim que o barco aportou, por volta das 11 horas, a PF iniciou a revista do compartimento de carga, com a colaboração da equipe K9 da Receita Federal e da cadela Iza, treinada especialmente para farejar certos tipos de entorpecentes. Durante a vistoria, foram encontrados 15 blocos de maconha prensada em meio às bagagens, sem identificação do dono. Ninguém foi preso na ação. A PF segue investigando para descobrir a origem, o destino e os responsáveis pela droga apreendida.