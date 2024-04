Preso quinto suspeito de envolvimento na morte de 'Messi' em Uruará

Quatro adultos e um adolescente foram apontados como envolvidos em um homicídio ocorrido em 1º de novembro de 2023, na cidade de Uruará, no sudoeste paraense. A vítima, Emerson do Nascimento Ferreira, de 24 anos, mais conhecido como “Messi”, foi morta a golpes de arma branca.

Na última quarta-feira (10/04), a​ Polícia Civil cumpriu o quinto mandado contra os envolvidos. O suspeito, Weliton da Costa, foi preso. Anteriormente, haviam sido presos Edvaldo Batista Toledo, Guilherme Dias Nunes e Welinton Lopes da Costa. Também foi apreendido um adolescente de 17 anos.

À época do crime, o corpo de “Messi” foi encontrado na calçada da avenida Central, esquina com a rua Floriano Peixoto, no centro de Uruará. A vítima apresentava ferimentos provocados por faca.

A autoridade policial responsável pelo inquérito esclareceu que, após as medidas cabíveis, o suspeito está à disposição do Poder Judiciário. Procurada pela reportagem de O Liberal, a Polícia Civil informou que o inquérito que investiga o caso foi concluído e remetido à Justiça.

As informações são do site Correio de Carajás.