Quadrilha suspeita de furtar loja de eletroeletrônico é presa em Ananindeua

A Polícia Civil prendeu cinco pessoas na última sexta-feira (15), no bairro do Curuçambá, em Ananindeua, suspeitas de terem saqueado duas vezes, na mesma semana, uma loja de eletroeletrônicos localizada em Belém. Durante a operação de captura dos supostos envolvidos no crime, um dos alvos , que estaria armado, resistiu à prisão e morreu em confronto com a polícia. Pelo menos outras seis pessoas estão sendo procuradas pelas autoridades sob a acusação de furto majorado. O prejuízo supera R$ 120 mil.

VEJA MAIS

De acordo com relatório da ocorrência, na última terça-feira (12) os envolvidos arrombaram a loja e levaram quase todo o material que estava à venda. Entre os produtos furtados estavam celulares, caixas de som e outros acessórios. Toda ação foi filmada por câmeras de segurança. Três dias depois, já na sexta (15), o estabelecimento foi alvo de furto novamente pelos mesmos suspeitos. Em ambas ocorrências, os casos aconteceram pela madrugada.

Durante a sexta (15), depois que a loja foi saqueada pela segunda vez, a Polícia Civil prendeu Deivid William Ferreira de Souza, Eduardo Wilhames Pires, Luan Filipe Monteiro Rosa, Manoel Joel Ferreira Junior e Yann Willyams Linhares de Oliveira. No decorrer da ação, Rômulo Alexandre de Freitas Sodré, conhecido pelo apelido de “Molequinho”, teria reagido à abordagem e sido baleado. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Segundo o delegado Sérvulo Cabral, da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), o caso foi repassado à unidade policial pela forma como foi cometido. “Cerca de 15 elementos participaram do crime. Armados, dois deles ficaram na frente da loja, enquanto o restante quebrou e saqueou o estabelecimento. Esse tipo de ação se torna um problema para a segurança pública quando ela se populariza”, contou.

A ação deslanchada ainda na sexta (15), conforme relatado pelo delegado, também resultou na apreensão de dois veículos utilizados nos crimes: um carro e uma moto. A quadrilha, que foi detida em flagrante nesse mesmo dia, já teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

“Como o modus operandi foi o mesmo, acabamos fazendo várias diligências e localizamos alguns dos suspeitos no bairro do Curuçambá. Efetuamos as prisões e, um deles, que estava armado e resistiu à prisão, foi baleado. Apreendemos um carro e uma moto usados no crime ocorrido no dia 15. Pelo o que a gente já apurou, eles buscam material de valor para vender no mercado negro. Os cinco presos tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva. Faltam, pelo menos, seis pessoas serem presas”, afirmou Cabral.