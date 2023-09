PM apreende 750 papelotes de cocaína no bairro da Condor; suspeito foi preso

Equipes de motopatrulhamento do 28º Batalhão (28º BPM), da Polícia Militar, prenderam um homem, de nome não revelado, e apreenderam com ele 750 porções de cocaína, na noite de sábado (16), na Rua Nova II, entre as travessas Apinagés e Tupinambás, no bairro da Condor, em Belém. O suspeito detido deve responder pelo crime de tráfico de drogas.

Segundo o relato da ocorrência, a PM recebeu várias denúncias de comercialização de entorpecentes na localidade e, por isso, montou uma operação para combater essa prática criminosa. No decorrer da ação, um homem avistou a guarnição e fugiu.

Ele foi cercado pelos militares e pego pela polícia dentro de uma casa abandonada. Com o homem, os agentes localizaram uma sacola com 750 papelotes de cocaína. A droga, junto com o suspeito, que estava sob monitoramento eletrônico, foi apresentada em uma unidade policial para os procedimentos cabíveis.