Quadrilha invade casa e morador é baleado no peito durante assalto em Juruti

Edmar Santos Mota, 40 anos, foi vítima de uma tentativa de latrocínio, na madrugada deste sábado (26), em Juruti, no oeste do Pará. Quatro homens encapuzados invadiram a casa dele, localizada na travessa Nova Vitória, e o balearam na altura do peito. Até a última atualização desta matéria, o estado de saúde dele era estável.

VEJA MAIS

Segundo o relatório da ocorrência, militares da 28ª Companhia Independente de Polícia Militar (28ª CIPM) foram acionados por moradores sobre o registro de tiros disparado no local e que havia uma vítima ferida, a qual era Edmar. Assim que a PM chegou no local do crime, a vítima já tinha sido levada ao hospital municipal, na companhia da esposa, Joselene Dos Santos Maia Mota.

Os familiares da vítima que estavam na residência alvo dos criminosos disseram à polícia que quatro indivíduos encapuzados efetuaram três tiros no imóvel. Os envolvidos se dividiram entrando pelas portas da frente e dos fundos. Todos eles foram em direção ao quarto do casal.

Já no hospital, Joselene, a esposa da vítima, disse à Polícia Militar que os criminosos perguntaram “onde estava a sacola de ouro”. A mulher reagiu ao assalto e, nesse momento, ocorreu o primeiro disparo, mas ela não foi atingida, conforme consta no relato policial.

Em seguida, mais um disparo foi efetuado e, dessa vez, acertou Edmar. Os criminosos levaram um cordão de ouro da vítima durante a fuga. A polícia fez busca pela quadrilha, mas não conseguiu encontrá-los.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.