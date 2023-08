Vigilante é baleado durante tentativa de assalto dentro da Ufopa

Um vigilante foi baleado na madrugada da última quarta-feira (16), dentro da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), em Juruti, durante uma tentativa de assalto. O suspeito, Marcos Eloi Araújo da Silva, conhecido como "Lourinho", foi encontrado com uma perfuração no peito pouco tempo após o crime. As informações foram divulgadas pelo Giro Portal.

Segundo informações policiais, por volta das 02h30, a equipe foi acionada pelo Hospital Municipal de Juruti a respeito de uma vítima de baleamento. Ao chegar ao local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava prestando atendimento a Marcos Eloi.

Segundo relatos do vigilante da Ufopa, Glemerson Nairo da Silva Marinho, dois homens encapuzados, vestidos de preto e armados, invadiram a universidade e renderam ele e seu colega, Jaldir Almeida Moraes. Eles foram conduzidos para dentro do prédio, amarrados e tiveram um revólver calibre 38, de posse de Jaldir, subtraído. Apesar de estarem imobilizados, Jaldir foi alvejado no braço direito.

Durante as investigações no local do crime, foram encontrados um estojo de munição .40 deflagrado, uma munição .40 intacta, um revólver calibre 32 e seis munições não deflagradas. Questionado no hospital sobre seu comparsa, Marcos Eloi alegou que agiu sozinho e não soube identificar o autor do disparo que o feriu.

A Polícia Civil foi acionada e investigadores tomaram a frente no caso, apreendendo diversos materiais, incluindo um celular Samsung cinza com tela quebrada, um revólver calibre 32 com numeração suprimida e munições.

Ufopa

Por meio de nota, a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) lamentou o ocorrido na madrugada desta quarta-feira, 16 de agosto de 2023, no Campus Juruti, que resultou no ferimento de um dos vigias noturnos.

"A vítima foi conduzida imediatamente para atendimento no Hospital Municipal de Juruti e deverá ser transferida para o Hospital Regional do Tapajós, em Itaituba, para a realização de cirurgia. Seu quadro de saúde encontra-se estável. O outro colaborador encontra-se sem ferimentos. Não houve dano patrimonial à instituição. A Ufopa está prestando apoio às vítimas e acompanha a investigação junto à Polícia Civil do Estado do Pará, colaborando para o esclarecimento do fato", detalha a nota.