Veículo pega fogo no Km-10 da rodovia BR-316

Um veículo da marca Versa pegou fogo na manhã desta quinta-feira (17), no km 10 da rodovia BR-316. De acordo com informações do Centro Integrado de Operações (Ciop), o incidente ocorreu às 10h30, e agora está tudo controlado. Ninguém ficou ferido.

A ocorrência foi registrada no sentido Marituba/ Ananindeua. Internautas que passaram pelo local publicaram imagens nas redes sociais. Nas imagens, aparece uma equipe do Corpo de Bombeiros atuando para conter as chamas e o carro coberto por barro da obra do BRT.

Ainda de acordo com informações do Ciop, no carro iam dois passageiros, mas, ainda não há informações sobre a causa do incêndio.