Após sair de oficina, veículo pega fogo no meio da Avenida Senador Lemos

Um carro foi totalmente destruído após um incêndio, na manhã desta quarta-feira (27), no bairro do Telégrafo. O motorista passava pela Avenida Senador Lemos, entre as travessas José Pio e Djalma Dutra, quando notou que o veículo ficou estranho. O cheiro de fumaça e o fogo começaram rapidamente. Só deu tempo do condutor fugir, sem se machucar. O trecho foi isolado pela Polícia Militar e Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob).

O sargento Peixoto, do Corpo de Bombeiros Militares, disse que foram 20 minutos para conseguir conter as chamas, mas o veículo deu perda total. "Falamos com o proprietário, que é um senhor idoso, e ele estava muito assustado. Apenas relatou que levou o carro ontem à oficina e quando saiu hoje, aconteceu isso. Ninguém se machucou e não ocorreram mais danos", disse o sargento.

O acionamento do CBM foi às 9h, mas os militares só conseguiram chegar às 9h30 e com ajuda de uma equipe da Rotam, como conta o sargento BM Peixoto, que veio abrindo caminho. O trânsito estava intenso e dificultou uma resposta ainda mais rápida.