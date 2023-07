Corpo é encontrado boiando no Rio Amazonas, em Juruti; suspeito foi preso

O corpo de Eli Matos Camarã foi encontrado, na manhã deste domingo (23), boiando no Rio Amazonas, perto da comunidade Parintinzinho, que fica em Juruti, município no oeste do Pará. O suspeito de cometer o crime, identificado como Vanilson Medeiros Gomes, foi preso pela Polícia Militar. Ele relatou às autoridades que teria brigado com a vítima e a empurrado de uma embarcação. A causa da morte de Eli não foi revelada.

A polícia tomou conhecimento de que o corpo tinha sido localizado já no começo da noite de sábado (22). No entanto, por protocolos de segurança, não pôde se deslocar para averiguar a situação. Na manhã do dia seguinte, os agentes da 28ª Companhia Independente de Polícia Militar (28º CIPM) encontraram o corpo em posse dos familiares.

Os moradores relataram aos militares que Vanilson teria sido visto pela última vez com Eli em direção à comunidade de Parintinzinho para levar madeira. De acordo com a PM, o suspeito estaria fugindo rumo ao Amazonas, depois de saber que o corpo da vítima tinha sido encontrado. Vanilson foi preso na casa dele, no domingo (23), na área rural do município, a qual é a mesma região onde Eli Matos residia.

À polícia, o suspeito confessou o crime. Ele disse que convidou a vítima para entregar peças de madeira para a comunidade de Parintinzinho. Porém, quando retornavam a Vila de Ingracia, tiveram um desentendimento após ingerirem bebida alcoólica e acabou empurrando Eli para fora da embarcação. Os PMs averiguaram o barco onde a confusão ocorreu e lá acharam vestígios de sangue. A polícia apreendeu o veículo aquático e o rebocaram até o Posto Policial de Juruti.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Hospital Municipal. Vanilson foi levado para a delegacia da cidade. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.