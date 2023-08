Dono de panificadora é alvejado com tiro na perna dentro do estabelecimento em Santarém

O dono de uma padaria localizada na comunidade do Mararu, em Santarém, oeste paraense, foi baleado com um tiro na perna, na noite de quarta-feira (9), durante uma tentativa de assalto. Ele foi socorrido para um hospital, onde segue estável e consciente. Já os criminosos ainda não foram presos. A ação foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento. As imagens mostram a vítima sentada em uma cadeira, mexendo no celular. Dois homens chegam em uma motocicleta. O ocupante da garupa desce, já com a arma em punho, e vai em direção ao comerciante.

Por meio das imagens, é possível ver que o empresário joga o celular e tenta retirar uma pulseira do braço para entregar ao criminoso. Devido ao nervosismo, ele não consegue. A vítima aproveita que o bandido se distancia um pouc​o e corre para dentro de um compartimento da padaria. Neste momento, é perseguida e alvejada.

Os bandidos fogem. Logo em seguida, a vítima aparece nas imagens da câmera de segurança mancando, o que levanta a possibilidade de o empresário ter sido alvejado em uma das pernas. A gravação se encerra e não é possível saber o desfecho do caso. Mas, segundo a imprensa de Santarém, o comerciante foi socorrido para o Hospital Municipal de Santarém, onde segue estável e consciente.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil para checar mais informações sobre os suspeitos, mas ainda não teve retorno.