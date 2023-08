Suspeito de matar jovem grávida em Manaus é preso no interior do Pará

Policiais civis do Pará prenderam, no município de Curuá, no oeste do Estado, Gil Romero Machado Batista. Ele é suspeito de ter asfixiado e depois ateado fogo em Débora da Silva Alves, de 18 anos.

A prisão ocorreu na noite desta terça-feira (8) após buscas pelo suspeito, que estava foragido desde o dia 3 de agosto, quando ocorreu o crime. Ainda segundo o Blog do Pião, a Polícia informou que a vítima desapareceu no dia 29 de julho, quando saiu de sua residência para encontrar Gil Romero.

LEIA TAMBÉM:

O corpo da jovem foi encontrado na quinta-feira (3), em uma área de mata no Mauazinho, na zona leste de Manaus, após um dos envolvidos na ação criminosa indicar onde estaria o cadáver de Débora. Nesse primeiro momento, não foram divulgados detalhes sobre o depoimento do suspeito. Ele, agora, deverá ser trazido para o município de Santarém. A Redação Integrada acionou a Polícia Civil e aguarda retorno.