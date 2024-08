Quadrilha especializada em furto de combustível é presa no Pará

Dois homens foram presos nesta quarta-feira (21/08) suspeitos de integrar uma quadrilha especializada no furto de combustível durante a Operação "Escamotes" deflagrada pela Polícia Civil (PC) do Pará. A operação visava desarticular a quadrilha. As ações ocorreram nas cidades de Belém e Muaná.

De acordo com a PC, a associação criminosa furtava o combustível de grandes embarcações e revendia para receptadores que, por sua vez, vendiam o produto para os donos de pequenas embarcações e moradores da zona ribeirinha.

Os agentes da Delegacia de Polícia Fluvial, em conjunto com o Grupamento Fluvial (GFlu), iniciaram as investigações e constataram que um dos responsáveis por trás do furto era tripulante do navio que transportava o óleo diesel e que se aproveitou do cargo para cometer o crime. O suspeito foi preso hoje, em Belém.

"O segundo homem que os agentes capturaram era o intermediador do crime. Ele foi localizado e preso no município de Muaná", disse Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil do Pará.

Além das prisões, os agentes também cumpriram mandados de busca e apreensão contra os criminosos, que resultaram na apreensão de celulares e uma quantia em dinheiro.

O delegado Renan Andrew, titular da Delegacia de Polícia Fluvial, ressaltou que a operação foi de extrema importância, porque um dos criminosos também cometia lavagem de dinheiro.

"A empresa vítima estava tendo muitos prejuízos, de forma que o custo do material furtado chegava a R$ 70.000. Além disso, o intermediador utilizava o crime para lavar dinheiro, ele movimentava muitas contas com o delito", disse Renan. A Polícia Civil continuará com as investigações.