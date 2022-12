Falsa pirataria: piloto de embarcação é suspeito de furtar combustível e inventar que foi roubado

A Polícia Militar descobriu que o furto de 25 mil litros de óleo diesel de uma balsa, supostamente praticado por três piratas na semana passada, no Marajó, na verdade não existiu.

O que houve, segundo o comandante da 20ª Companhia Independente de Polícia Militar (20ª CIPM), major Kojak Santos, foi um furto (crime praticado sem o emprego de violência) da carga, possivelmente praticado pelo piloto da embarcação. As informações são do portal Notícia Marajó.

Ainda segundo essa versão, ele repassou o combustível para revenda sem que os receptadores soubessem do crime e, depois, fez uma falsa comunicação do roubo.

O resultado do trabalho militar foi repassado à Polícia Civil, que investiga o caso para apurar todas as responsabilidades.

“Ele (comandante da balsa) inventou que três piratas teriam rendido a embarcação com armas longas e roubado o combustível da balsa que ele pilotava. Essa foi a história que ele inventou e fez a ocorrência lá em Breves e que desencadeou as ações das polícias Civil e Militar de São Sebastião da Boa Vista e Muaná”, explicou o major Kojak ao Notícia Marajó.

LEIA TAMBÉM:

Depoimentos revelaram que não houve pirataria, diz Polícia Militar

“No entanto, diante das diligências realizadas, chegou-se até as pessoas que transportavam o combustível e, pelas oitivas destas pessoas, foi constatado que não houve o crime de roubo. Ele (o comandante da balsa) inventou esta história para justificar o desvio do combustível. Na verdade, houve o furto que ele praticou. Ele fazia isso constantemente, vendia combustível constantemente, só que desta vez ele fez numa quantidade maior”, completou.

Segundo o comandante da 20ª CIPM, que é vinculada ao 11º Comando de Policiamento Regional (CPR XI) do Marajó Oriental, o crime foi totalmente desvendado no domingo (11) quando os militares chegaram até uma residência em Muaná onde havia combustível da balsa.

Embarcações usadas para a retirada do óleo diesel foram alugadas

O dono do óleo estava em São Sebastião da Boa Vista onde faria o pagamento de R$ 9 mil, em dinheiro, pelo produto comprado. O homem foi localizado em São Sebastião da Boa Vista e encaminhado à delegacia.

Ele informou que não sabia do roubo, que tinha “parceria” com o piloto da balsa e que havia estranhado a comunicação de roubo, mas disse acreditar que o combustível vinha de um posto legalizado.

O homem também disse aos policiais que as embarcações utilizadas na retirada do combustível da balsa foram alugadas e que os proprietários não sabiam do crime. O major Kojak informou que passou as investigações para a Polícia Civil em Muaná, que vai apurar as responsabilidades do piloto e dos suspeitos de receptação.