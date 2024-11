Professor morre vítima de latrocínio no município de Benevides

O professor Joe Robson da Silva, da rede municipal de educação de Benevides, região metropolitana de Belém, foi assassinado em decorrência de um assalto. Em nota, a Polícia Civil do Pará (PC), informa que “o caso foi registrado como latrocínio”, ou seja, roubo seguido de morte. Através das redes sociais, amigos, familiares e a prefeitura da cidade, manifestaram luto pela vítima. As manifestações começaram na manhã deste domingo (10/11), mas ainda não se sabe a hora exata da morte.

A PC explica que a vítima teve sua moto roubada, mas que o veículo foi recuperado e devolvido à família. Segundo eles, as investigações seguem dentro do município para identificar os envolvidos no crime. “O veículo foi localizado e restituído à família da vítima. Equipes da delegacia de Benevides trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime. Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações conduzidas pela delegacia de Benevides”, afirmam.

A Secretaria Municipal de Educação de Benevides (Semed) lamentou o ocorrido e agradeceu pela história que o educador construiu na rede de ensino. “Neste momento de profunda dor, nos solidarizamos com a família, amigos, toda a nossa comunidade escolar, e agradecemos pela história construída na educação de Benevides”, escreveram.

A prefeitura do município de Benevides se manifestou em solidariedade à família e aos amigos. “Sua partida deixa um legado de carinho, amizade e trabalho”, escreveu. A nota foi compartilhada através das redes oficiais do órgão.

O professor ministrava aulas no ensino infantil da UPEIF Sagrado Coração de Jesus, que, em razão do ocorrido, comunicou a suspensão das aulas desta segunda-feira (11/11). As aulas retornam normalmente na terça-feira, como indica a nota. A família da vítima também informou por meio de nota que farão uma última homenagem às 18h30 de hoje, na rua 30 de março, 410, bairro Liberdade.

Nas redes sociais, além do posicionamento formal da prefeitura, pessoas próximas ao professor também manifestaram seus sentimentos. A companheira da vítima publicou fotos e vídeos ao lado do professor. “Como vai ser daqui para frente sem você? Arrancaram você de mim”, escreveu em uma das postagens.