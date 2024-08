Homem é preso no Paraná por roubo cometido há quase 10 anos no Pará

A Polícia Civil do Estado do Pará, em cooperação com a Polícia Civil do Paraná, realizou nesta terça-feira (13), em Londrina (PR), a prisão de Glenisson Lira do Espírito Santo. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela comarca de Benevides (PA), em decorrência de um crime de roubo praticado em 2015. Glenisson foi localizado no bairro Champagnat, em Londrina, e encaminhado à Cadeia Pública local, onde aguarda transferência ao Pará.

A operação, que envolveu a Superintendência Regional Metropolitana da Polícia Civil do Pará e a 10ª Subdivisão Policial de Londrina, faz parte de um esforço contínuo da Delegacia de Benfica para cumprir mandados de prisão em colaboração com outras regiões do país, segundo a PC.