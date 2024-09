Homem é preso em Benfica por crime de estupro de vulnerável ocorrido há mais de 18 anos

Investigadores da Polícia Civil do Estado do Pará cumpriram, na tarde de sexta-feira (30), um mandado de prisão contra um homem condenado por estupro de vulnerável. A prisão foi realizada por volta das 15h na região de Benfica, distrito de Benevides, na região metropolitana de Belém.

O mandado de prisão, expedido pelo Juízo da Vara Criminal de Benevides, é referente a um crime que ocorreu há mais de 18 anos. O acusado, cujo nome não foi divulgado, foi condenado a 10 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, após a sentença transitar em julgado.

Os investigadores responsáveis pela prisão conduziram o homem à Superintendência da Região Metropolitana, onde foram realizados ​os procedimentos legais. Posteriormente, ele foi entregue à Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), onde fará o cumprimento da pena.

O crime

O crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal, é considerado um dos mais graves, com penas que podem variar entre 8 a 15 anos de prisão. No caso em questão, a condenação foi de 10 anos.